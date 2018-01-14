Работа Керченской паромной переправы возобновлена

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Работа Керченской паромной переправы возобновлена, об этом сообщили в пресс-службе компании-оператора переправы «Морская дирекция».

«Работа Керченской паромной переправы возобновлена и осуществляется по фактическим погодным условиям», — сообщается на сайте компании.

Ранее в очереди на закрытую из-за погодных условий Керченскую переправу скопилось около тысячи машин.

Работа Керченской паромной переправы была приостановлена 13 января. 

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