Работа Керченской паромной переправы возобновлена

Работа Керченской паромной переправы возобновлена, об этом сообщили в пресс-службе компании-оператора переправы «Морская дирекция».

«Работа Керченской паромной переправы возобновлена и осуществляется по фактическим погодным условиям», — сообщается на сайте компании. Ранее в очереди на закрытую из-за погодных условий Керченскую переправу скопилось около тысячи машин. Работа Керченской паромной переправы была приостановлена 13 января.