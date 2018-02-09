Калининградская область получит более 3 млрд рублей на строительство онкоцентра

Калининградская область получит более 3 млрд рублей на строительство онкологического центра, сообщает ФАН.

Средства будут выделены в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения» в 2018—2019 годах.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства России. Из него следует, что в этом году регион получит 1,13 млрд рублей, в следующем — 1,9 млрд рублей.

Онкоцентр будет рассчитан на 200 коек и 300 посещений в одну смену. Его планируется ввести в эксплуатацию в 2020 году.

Ранее НСН сообщала, что в Москве планируется ввести в эксплуатацию 17 объектов здравоохранения в 2018 году.