Представлен альманах к двухлетию с начала строительства Крымского моста

Инфоцентр «Крымский мост» представил альманах, посвящённый основным вехам строительства объекта в 2017 году, сообщает «Крыминформ».

Издание приурочено к двухлетию с момента начала работ. Альманах состоит из 90 страниц с текстом, фотографиями, фактами, цитатами, цифрами.

На прошедший год пришлись самые сложные технологические операции. Например, строители соединили автомобильными пролётами берега Керчи и Тамани, возвели 35-метровые опоры у фарватера и установили на них судоходные арки.

Ранее сообщалось, что строители рассказали о достигнутых при возведении моста в Крым результатах.