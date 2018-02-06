Учёные подсчитали скорость движения Крымского полуострова в сторону материковой России

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Крымский полуостров движется в сторону материковой России со скоростью 32 мм в год, сообщил заместитель директора Крымской астрофизической обсерватории РАН, доктор физико-математических наук Александр Вольвач.
Учёные подсчитали скорость движения Крымского полуострова в сторону материковой России
  • РИА Новости

«Крым движется в сторону России со скоростью более 32 мм в год — было нами определено и измерено с помощью наших внегалактических возможностей», — приводит его слова «Крыминформ».

Как отметил Вольвач, специальная система позволяет прогнозировать процессы, которые будут происходить в ближайшее время с тектоническими плитами.

Кроме того, разработана программа экологического геодинамического мониторинга полуострова, рассказал учёный. По его словам, в работе участвуют четыре российских телескопа.

В октябре 2016 года Александр Ипатов, профессор института прикладной астрономии РАН, рассказал, что Крымский полуостров движется в сторону материковой России со скоростью 2,9 мм в год.

Ранее проектировщик рассказал о последствиях для Крымского моста в случае землетрясений. Отмечается, что землетрясения до семи баллов не вызовут повреждений конструкций моста.

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