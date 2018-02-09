В Приморье возбудили уголовное дело после гибели тигра

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В Приморском крае возбудили уголовное дело по факту незаконной охоты на «краснокнижное» животное в связи с гибелью тигра. Об этом сообщает УМВД России по Приморскому краю.

«По факту незаконной добычи особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу России, возбуждено уголовное дело по статье 258.1 УК России», — сообщили в полиции. 

Тело хищника направлено на досудебную экспертизу. 

В МВД рассказали, что ранее в больницу был доставлен житель села Серафимовка с рваными ранами головы и руки. По его словам, он находился на охоте в лесном массиве и на него напал тигр. 

Прибывшие на место специалисты и полицейские составили схему расположения тигра и человека, а также собрали компоненты охотничьих патронов и другие вещественные доказательства.

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