В результате нападения тигра на охотников в Приморском крае пострадал один человек

В результате нападения тигра на двух охотников в Приморском крае пострадал один человек. Об этом сообщается на сайте администрации региона.

Отмечается, что инцидент произошёл в воскресенье, 28 января, в Ольгинском районе края.

«В результате (нападения. — RT) у мужчины 1978 года рождения рваные раны головы и левой руки. На автомашине товарища, который не пострадал, он доставлен в Кавалеровскую районную больницу в состоянии средней тяжести», — говорится в тексте сообщения.

В настоящее время специалисты, находящиеся на месте происшествия, уточняют обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Калининграде тигр напал на сотрудницу зоопарка.