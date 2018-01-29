В результате нападения тигра на охотников в Приморском крае пострадал один человек

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В результате нападения тигра на двух охотников в Приморском крае пострадал один человек. Об этом сообщается на сайте администрации региона.

Отмечается, что инцидент произошёл в воскресенье, 28 января, в Ольгинском районе края.

«В результате (нападения. — RT) у мужчины 1978 года рождения рваные раны головы и левой руки.  На автомашине товарища, который не пострадал, он доставлен в Кавалеровскую районную больницу в состоянии средней тяжести», — говорится в тексте сообщения.

В настоящее время специалисты, находящиеся на месте происшествия, уточняют обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Калининграде тигр напал на сотрудницу зоопарка.

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