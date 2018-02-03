В Приморье пойман амурский тигр, который охотился на собак

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Специалисты поймали и доставили в реабилитационный центр самку амурского тигра, которая охотилась на собак в Уссурийском районе Приморья, сообщает пресс-служба центра «Амурский тигр».

По данным центра, в настоящее время тигрица находится в реабилитационном центре в селе Алексеевка. После отбора проб и первичного ветеринарного осмотра животное поместили в вольер.

«Во-первых, необходимо понять причины нестандартного поведения тигрицы: в месте отлова достаточно высокая плотность копытных, а тигрица ходила в деревни за собаками. Во-вторых, складывается впечатление, что тигрица не боится людей», — рассказал директор центра Виктор Кузьменко.

Ранее сообщалось, что в результате нападения тигра на двух охотников в Приморском крае пострадал один человек.

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