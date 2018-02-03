В Приморье пойман амурский тигр, который охотился на собак
По данным центра, в настоящее время тигрица находится в реабилитационном центре в селе Алексеевка. После отбора проб и первичного ветеринарного осмотра животное поместили в вольер.
«Во-первых, необходимо понять причины нестандартного поведения тигрицы: в месте отлова достаточно высокая плотность копытных, а тигрица ходила в деревни за собаками. Во-вторых, складывается впечатление, что тигрица не боится людей», — рассказал директор центра Виктор Кузьменко.
Ранее сообщалось, что в результате нападения тигра на двух охотников в Приморском крае пострадал один человек.