В екатеринбургском аэропорту введут дополнительные рейсы в Самару

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово введут семь дополнительных еженедельных рейсов в Самару, сообщает kp.ru.

Вылеты начнутся с 25 марта. Полёты будет осуществлять авиакомпания «Ямал». На данный момент по данному маршруту четыре раза в неделю курсируют самолёты «Ютэйр».

«Вылет рейсов «Ямала» из Екатеринбурга запланирован на 17:35 по местному времени ежедневно, авиакомпании «Ютэйр» — в 11:50 по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям», — заявили в пресс-службе аэропорта.

Полёты из Самары в Екатеринбург будут производиться в 19:10 и 16:50 соответственно.

Ранее URA.RU сообщало, что в ямальском аэропорту появится блокиратор дронов.

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