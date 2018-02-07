В ямальском аэропорту появится блокиратор дронов

Короткая ссылка
В аэропорту города Тарко-Сале появится блокиратор дронов, который не позволит беспилотникам летать над его территорией, сообщает URA.RU.

Как заявили в пресс-службе правительства Ямала, аэродром расположен в городской черте в непосредственной близости к жилым районам.

Блокиратор нужен там для повышения антитеррористической защищённости аэропорта. Дрон на подлёте к нему будет отключаться и падать.

Для использования беспилотников требуется соответствующее разрешение. Их несанкционированные полёты создают помехи для малой авиации, часто заканчиваются попаданием на линии электропередачи, а также вмешиваются в пространство взлётно-посадочных процедур большой авиации.

Ранее Inforeactor передавало, что в аэропорту Пулково появится новая система слежения за самолётами.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Общество
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru