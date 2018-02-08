Курганская больница осталась без воды после крупной аварии
В трёх многоквартирных домах перемёрзли трубы, их пытаются отогреть. В больницу вода не поступает из-за аварии на линии.
«Воду нам не подвозят, потому что мы брали воду из своей скважины, но сейчас такой возможности нет», — заявил главврач больницы Андрей Устинов.
По его словам, ремонтные работы должны начаться в ближайшее время. Как отметил Устинов, чтобы поменять кран, необходимо отключить город.
Ранее сообщалось, что воды в Шумихе не было четыре дня.
Также ФАН сообщало, что в Ростовской области военные помогли ликвидировать крупную коммунальную аварию.