Курганская больница осталась без воды после крупной аварии

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Центральная районная больница и несколько жилых домов в Шумихе (Курганская область) остались без воды, сообщает URA.RU. В самом городе в среду, 7 февраля, после крупной аварии была восстановлена система водоснабжения.

В трёх многоквартирных домах перемёрзли трубы, их пытаются отогреть. В больницу вода не поступает из-за аварии на линии.

«Воду нам не подвозят, потому что мы брали воду из своей скважины, но сейчас такой возможности нет», — заявил главврач больницы Андрей Устинов.

По его словам, ремонтные работы должны начаться в ближайшее время. Как отметил Устинов, чтобы поменять кран, необходимо отключить город.

Ранее сообщалось, что воды в Шумихе не было четыре дня.

Также ФАН сообщало, что в Ростовской области военные помогли ликвидировать крупную коммунальную аварию.

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