В Курганской области восстановили водоснабжение города Шумиха после аварии

В городе Шумиха Курганской области восстановили водоснабжение после аварии, сообщает URA.RU со ссылкой на главу населённого пункта Анатолия Козлова.

Отмечается, что воды не было четыре дня.

«Работы закончили в пятом часу утра, мы с заместителем до последнего были на месте», — заявил Козлов.

Он добавил, что в настоящее время вода подаётся во все районы, жалоб от населения не поступало.

Ранее ФАН сообщало, что в Ростовской области военные помогли ликвидировать крупную коммунальную аварию.