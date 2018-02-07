В Курганской области восстановили водоснабжение города Шумиха после аварии
В городе Шумиха Курганской области восстановили водоснабжение после аварии, сообщает URA.RU со ссылкой на главу населённого пункта Анатолия Козлова.
Отмечается, что воды не было четыре дня.
«Работы закончили в пятом часу утра, мы с заместителем до последнего были на месте», — заявил Козлов.
Он добавил, что в настоящее время вода подаётся во все районы, жалоб от населения не поступало.
Ранее ФАН сообщало, что в Ростовской области военные помогли ликвидировать крупную коммунальную аварию.
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