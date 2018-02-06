Жители города в Курганской области из-за аварии третьи сутки остаются без водоснабжения

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В городе Шумиха Курганской области третьи сутки нет воды из-за крупной аварии, сообщает URA.RU.

Глава города Анатолий Козлов заявил, что в настоящее время специалисты ждут тяжёлую технику из Челябинска, так как имеющаяся в наличии не может пробиться к месту аварии через промёрзший грунт.

«Пока школы и больницы работают, но если до вечера не устраним аварию, придётся их закрыть на пару дней», — отметил он.

По оценке Козлова, центральным водоснабжением пользуются примерно две трети города. В Шумихе живут более 17,5 тыс. человек.

«Выживаем, как можем, организовываем подвоз, где-то пожарные нам помогают», — рассказал Козлов и добавил, что положение серьёзное.

Ранее ФАН сообщало, что в Ростовской области военные помогли ликвидировать крупную коммунальную аварию.

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