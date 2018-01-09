В Ростовской области военные помогли ликвидировать крупную коммунальную аварию

Командование Южного военного округа откликнулось на просьбу властей Ростовской области и направило инженерные подразделения для оказания помощи в ликвидации крупной коммунальной аварии, передаёт ФАН.

В субботу, 6 января, в посёлке Заречном прорвало водовод. Военнослужащие понтонно-переправочного взвода инженерной бригады ЮВО прибыли на место инцидента и выполнили задачи по наведению переправы через реку Северский Донец.

Паром позволил обеспечить защиту трубопровода протяжённостью около 300 м от провисания. Длина паромной переправы превысила 60 м.

Было задействовано примерно 50 военнослужащих, а также 20 единиц спецтехники.

В декабре URA.RU сообщало, что из-за коммунальной аварии в Центральном районе Челябинска без отопления на сутки остались почти 15 тыс. человек.