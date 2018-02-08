Посольство России иронично прокомментировало статью про Сороса и брексит

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Посольство России в Великобритании в своём Twitter прокомментировало публикацию BBC, в которой говорится о финансировании американским миллиардером Джорджем Соросом кампании, деятельность которой направлена на агитацию за членство Соединённого Королевства в Европейском союзе.

«Российская компания потратила 72 пенса (около 57 рублей. — RT) на рекламу в социальной сети Facebook: вмешательство, гибридная война, парламентское расследование. Сорос вложил £400 тыс. (около 32 млн рублей) в дело дискредитации британского правительства: поводов для беспокойства нет», — говорится в тексте сообщения.

Ранее ФАН сообщало, что в Великобритании отказались расследовать «вмешательство» американского миллиардера и основателя фонда «Открытое общество» Сороса в политику страны.

Парламент Соединённого Королевства отклонил соответствующую петицию.

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