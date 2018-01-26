Сорос назвал Facebook и Google угрозами для общества

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Американский миллиардер Джордж Сорос считает, что компании Facebook и Google представляют угрозу для общества, отметив, что они вызывают «зависимость».

«Они намеренно встраивают в свои услуги зависимость. Это может быть очень вредно, особенно для подростков. Есть сходства между интернет-платформами и азартными играми. Казино разработали способы выманивать из игроков все их деньги, даже те , которых у них нет», — цитирует Сороса Business Insider.

Он также отметил, что Facebook и Google создают «монополию на свободу людей».

«Социальные сети заставляют людей отказываться от автономности, а сила, завлекающая внимание людей, всё больше сосредотачивается в руках нескольких компаний», — пояснил он.

Ранее Сорос назвал биткоин финансовым пузырём.

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