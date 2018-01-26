Сорос назвал Facebook и Google угрозами для общества
«Они намеренно встраивают в свои услуги зависимость. Это может быть очень вредно, особенно для подростков. Есть сходства между интернет-платформами и азартными играми. Казино разработали способы выманивать из игроков все их деньги, даже те , которых у них нет», — цитирует Сороса Business Insider.
Он также отметил, что Facebook и Google создают «монополию на свободу людей».
«Социальные сети заставляют людей отказываться от автономности, а сила, завлекающая внимание людей, всё больше сосредотачивается в руках нескольких компаний», — пояснил он.
Ранее Сорос назвал биткоин финансовым пузырём.