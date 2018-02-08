Минфин предложил запретить принимать ставки на результаты выборов и референдумов в России

В Министерстве финансов выступили с предложением запретить букмекерам принимать ставки на итоги выборов и референдумов в России. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.

Согласно документу, в пунктах приёма ставок букмекерских контор и тотализаторов смогут заключаться пари на итоги голосования, результаты выборов, референдумов.

«За исключением итогов голосования, результатов выборов, референдума в период соответствующих избирательных кампаний и кампании референдума, проводимых в России, либо результатов и событий, которые иным образом связаны с такими выборами, референдумом», — отмечается в документе.

Таким образом, согласно законопроекту, ставки на итоги выборов в других государствах, как ожидается, останутся в легальном поле.

Ранее портал Nation News сообщал, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла решение направить ещё около 200 млн рублей региональным избирательным комиссиям на проведение президентских выборов.