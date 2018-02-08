В 2017 году Роспотребнадзор снял с продажи более 685 тонн некачественных овощей и фруктов
«За 2017 год Роспотребнадзором с реализации снято свыше 685 тонн плодоовощной продукции, не соответствующей обязательным требованиям, при этом около 70% забракованной продукции составляет импортная», — говорится в сообщении.
Отмечается, что по санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим показателям было исследовано свыше 115 тыс. проб плодоовощной продукции.
Ранее Nation News передавал, что петербургские депутаты поддержали предложение упростить процедуру изъятия опасных продуктов.