В 2017 году Роспотребнадзор снял с продажи более 685 тонн некачественных овощей и фруктов

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Свыше 685 тонн плодоовощной продукции было снято с продажи в 2017 году, передаёт пресс-служба Роспотребнадзора.

«За 2017 год Роспотребнадзором с реализации снято свыше 685 тонн плодоовощной продукции, не соответствующей обязательным требованиям, при этом около 70% забракованной продукции составляет импортная», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим показателям было исследовано свыше 115 тыс. проб плодоовощной продукции.

Ранее Nation News передавал, что петербургские депутаты поддержали предложение упростить процедуру изъятия опасных продуктов.

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