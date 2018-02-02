Петербургские депутаты поддержали упрощение изъятия опасных продуктов
Парламентарии согласились с тем, что необходимо упростить изъятие опасных продуктов.
Они предложили разрешить надзорным органам изымать продовольственные товары, на которые нет нужных документов и заключения санитарно-ветеринарной экспертизы.
Как заявил депутат Денис Четырбок, в настоящее время в киосках можно увидеть много товаров без документов об их качестве. Изменение позволит защитить население от некачественных продуктов.
Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Петербурге уничтожили 150 кг санкционных продуктов.