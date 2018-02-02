Петербургские депутаты поддержали упрощение изъятия опасных продуктов

Короткая ссылка
Депутаты петербургского законодательного собрания поддержали федеральную инициативу о внесении изменений в закон о безопасности продуктов питания, сообщает Nation News.

Парламентарии согласились с тем, что необходимо упростить изъятие опасных продуктов.

Они предложили разрешить надзорным органам изымать продовольственные товары, на которые нет нужных документов и заключения санитарно-ветеринарной экспертизы.

Как заявил депутат Денис Четырбок, в настоящее время в киосках можно увидеть много товаров без документов об их качестве. Изменение позволит защитить население от некачественных продуктов.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Петербурге уничтожили 150 кг санкционных продуктов.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Общество
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru