Полиция на Кубани проводит проверку по факту фото с осквернением иконы

Организована проверка по факту появившейся в социальных сетях фотографии, на которой молодой человек тушит сигарету об икону. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

«По выявленным в социальных сетях материалам назначена проверка», — приводит сообщение РИА Новости. 6 февраля социальной сети Telegram появилось фото молодого человека, который тушит сигарету об икону. По предварительным данным, инцидент произошёл у храма Архангела Михаила в Горячем Ключе. Ранее полиция на Кубани наказала школьниц за осквернение Вечного огня.