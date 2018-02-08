Полиция на Кубани проводит проверку по факту фото с осквернением иконы

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Организована проверка по факту появившейся в социальных сетях фотографии, на которой молодой человек тушит сигарету об икону. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

«По выявленным в социальных сетях материалам назначена проверка», — приводит сообщение РИА Новости.

6 февраля социальной сети Telegram появилось фото молодого человека, который тушит сигарету об икону. По предварительным данным, инцидент произошёл у храма Архангела Михаила в Горячем Ключе.

Ранее полиция на Кубани наказала школьниц за осквернение Вечного огня.

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