В ЦОДД прокомментировали позиции Москвы в рейтинге загруженности дорог

Глава Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Вадим Юрьев прокомментировал позиции Москвы в рейтинге загруженности дорог, сообщает «Утро.ру».

«Москва не изменила свои позиции и осталась на втором месте, несмотря на то, что количество автомобилей существенно увеличилось», — сказал Юрьев.

По его словам, также стоит обратить внимание, что в течение четырёх месяцев в 2017 году велись масштабные работы по благоустройству огромного числа улиц.

Как отметил глава ЦОДД, в прошлом году индекс загруженности дорог в городе снизился на 3,8% и составил 25%.

«При этом среднее время, проведённое в пробках одним водителем в течение года в пиковые часы рабочих дней... составило 91 час (в 2016 году — 91,4 час) — улучшение на 0,43%», — добавил Юрьев.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области подвели итоги ремонта дорог за 2017 год.