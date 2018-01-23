В Подмосковье в 2017 году отремонтировали рекордное количество дорог

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В Московской области подвели итоги ремонта дорог за 2017 год, сообщает телеканал «360».

Впервые ремонт был завершён досрочно — 5 октября, его объём составил рекордные 3183 км. Об этом рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Игорь Тресков на заседании областного правительства в Красногорске.

Достигнутый показатель соответствует объёму ремонта за пять лет (с 2008 по 2013 год): отремонтировано более 2,1 тыс. км региональных и свыше 1 тыс. км муниципальных дорог. Затраты на работы составили 18,61 млрд рублей.

Ранее m24.ru сообщало, что протяжённость московских дорог выросла на 16% за последние семь лет.

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