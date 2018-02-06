Москва стала второй в мире по уровню загруженности дорог в 2017 году

В 2017 году Москва заняла второе место в мире в рейтинге уровня загруженности дорог. Об этом говорится в исследовании, проведённом компанией INRIX.

Лидером списка стал американский город Лос-Анджелес, жители которого проводят в пробках порядка 102 часов в год. В Москве — 91 час в год. На третьей строчке расположился Нью-Йорк (91).

Также в топ-10 вошли: Сан-Паулу (86), Сан-Франциско (79), Богота (75), Лондон (74), Атланта (70), Париж (69), Майами (64).

Отмечается, что в рейтинге стран Россия разделила пятое место с США. Первое место по загруженности занял Таиланд, следом расположились Индонезия, Колумбия и Венесуэла.

В общей сложности были проанализированы транспортные ситуации в 1360 городах 38 стран мира, в число которых не вошли Индия, Китай и Япония.

Ранее сообщалось, что Япония планирует предложить России свой опыт борьбы с пробками.

Также НСН передавала, что в 2017 году Москву посетили около 21 млн туристов.