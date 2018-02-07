Доходы Титова за шесть лет составили более 274 млн рублей
Отмечается, что Титов за шесть лет заработал 274 млн 307 тыс. рублей, на его счетах более 156 млн рублей.
Согласно опубликованным данным, бизнес-омбудсмен задекларировал квартиру в Москве, которая находится в долевой собственности, и «односемейное жилище с гаражом и земельным участком» в Испании, которое было приобретено в 1996 году.
В ЦИК сообщили, что Титов владеет тремя автомобилями: Land Rover Range Rover (2010 год), Nissan Quest (2008 год) и Jeep Wrangler (1996 год).
Ранее ЦИК опубликовал данные о доходах кандидата в президенты России Григория Явлинского.
7 февраля Явлинский и Титов были зарегистрированы кандидатами на пост президента России.