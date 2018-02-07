Минприроды выступило за сокращение водоохранной зоны Байкала

Министерство природных ресурсов и экологии России внесло в правительство проект распоряжения, который предусматривает уменьшение водоохранной зоны озера Байкал в десять раз. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что проект предусматривает уточнение существующих границ водоохранной зоны озера с учётом использования научно обоснованного подхода, предложенного Институтом географии имени Сочавы Сибирского отделения Российской академии наук. По данным ведомства, в настоящее время площадь действующей водоохранной зоны Байкала составляет 57,2 тыс. кв. км. В её границах расположены 159 населённых пунктов и различных объектов социальной и инженерной инфраструктуры. Подчёркивается, что на указанных объектах действует режим запретов и ограничений. «Границы водоохранной зоны озера Байкал корректируются без ущерба для его экосистемы до площади 5,9 тыс. кв. км», — говорится в сообщении. Ранее стало известно, что кабмин установил предельные значения уровня воды в Байкале до 2020 года.