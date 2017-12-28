Гидрометцентр прогнозирует снижение уровня воды в Байкале в 2018 году

С начала 2018 года уровень воды в Байкале опустится на один сантиметр. Об этом сообщил глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Уровень Байкала с 1 января опустится на один сантиметр. В связи с этим могут быть приняты соответствующие экономические решения», — приводит его слова РИА Новости.

По словам Вильфанда, решения могут быть связаны с изменениями в работе гидроэлектростанций.

Он также напомнил, что существует постановление правительства, согласно которому уровень воды в озере не может быть изменён.

Ранее «Газета.Ru» писала, что Генпрокуратура России направила специальную комиссию на Байкал для проверки хозяйственных объектов, деятельность которых оказывает негативное воздействие на природную территорию.