Правительство России установило предельные значения уровня воды в Байкале до 2020 года
Правительство России установило максимальный и минимальный уровни воды в озере Байкал в 2018-2020 годах. Об этом сообщается на сайте кабмина.
«Установлены дифференцированные максимальный и минимальный уровни воды в озере Байкал в зависимости от условий водности – нормальной, экстремально высокой и экстремально низкой», — говорится в тексте постановления.
Отмечается, что данные меры предприняты с целью предупреждения возможный чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть в связи со снижением уровня воды в озере.
Ранее глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что с начала 2018 года уровень воды в Байкале опустится на один сантиметр.
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