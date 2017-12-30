Правительство России установило предельные значения уровня воды в Байкале до 2020 года

Правительство России установило максимальный и минимальный уровни воды в озере Байкал в 2018-2020 годах. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Установлены дифференцированные максимальный и минимальный уровни воды в озере Байкал в зависимости от условий водности – нормальной, экстремально высокой и экстремально низкой», — говорится в тексте постановления.

Отмечается, что данные меры предприняты с целью предупреждения возможный чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть в связи со снижением уровня воды в озере.

Ранее глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что с начала 2018 года уровень воды в Байкале опустится на один сантиметр.