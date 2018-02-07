Генпрокуратура России направила запрос об экстрадиции экс-главы Инвестторгбанка из Монако

Генеральная прокуратура России направила запрос об экстрадиции из Монако бывшего председателя Инвестторгбанка Владимира Гудкова. Об этом заявил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

«Генеральной прокуратурой России 21 ноября 2017 года направлен запрос о выдаче Гудкова В.В. для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России («Мошенничество»), по дипломатическим каналам в дирекцию юридических служб Княжества Монако», — сообщил Куренной.

Он отметил, что к настоящему времени ответ не получен, сообщает ТАСС.

По словам представителя ведомства, уголовное дело в отношении Гудкова находится в производстве Главного следственного управления ГУ МВД по Москве.

По данным агентства, Гудков был задержан в Монако, ему было предъявлено обвинение в крупном мошенничестве.

Ранее сообщалось, что в Монако задержали подозреваемого в краже 500 млн рублей российского банкира.