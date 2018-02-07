Генпрокуратура России направила запрос об экстрадиции экс-главы Инвестторгбанка из Монако
«Генеральной прокуратурой России 21 ноября 2017 года направлен запрос о выдаче Гудкова В.В. для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России («Мошенничество»), по дипломатическим каналам в дирекцию юридических служб Княжества Монако», — сообщил Куренной.
Он отметил, что к настоящему времени ответ не получен, сообщает ТАСС.
По словам представителя ведомства, уголовное дело в отношении Гудкова находится в производстве Главного следственного управления ГУ МВД по Москве.
По данным агентства, Гудков был задержан в Монако, ему было предъявлено обвинение в крупном мошенничестве.
Ранее сообщалось, что в Монако задержали подозреваемого в краже 500 млн рублей российского банкира.