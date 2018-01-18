В Монако задержали подозреваемого в краже 500 млн рублей российского банкира

Сотрудники правоохранительных органов Монако задержали объявленного в международный розыск по подозрению в хищении 500 млн рублей бывшего председателя правления и акционера одного из банков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

«Задержанный совместно с соучастниками организовал заключение договора купли-продажи закладных между банком и организацией, оказывающей брокерские услуги по ипотечным операциям, перечислив в качестве предоплаты с расчётного счёта банка на расчётный счёт организации-контрагента денежные средства в размере 500 млн рублей», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

При этом имя задержанного не сообщается. Как пояснили в ведомстве, в настоящее время решается вопрос о его экстрадиции в Россию.

Ранее стало известно, что суд Алма-Аты признал виновным бывшего председателя совета директоров казахстанского «БТА Банка» Мухтара Аблязова и приговорил его к 20 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Аблязов был задержан во Франции в июле 2013 года.