В Монако задержали подозреваемого в краже 500 млн рублей российского банкира
«Задержанный совместно с соучастниками организовал заключение договора купли-продажи закладных между банком и организацией, оказывающей брокерские услуги по ипотечным операциям, перечислив в качестве предоплаты с расчётного счёта банка на расчётный счёт организации-контрагента денежные средства в размере 500 млн рублей», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
При этом имя задержанного не сообщается. Как пояснили в ведомстве, в настоящее время решается вопрос о его экстрадиции в Россию.
Ранее стало известно, что суд Алма-Аты признал виновным бывшего председателя совета директоров казахстанского «БТА Банка» Мухтара Аблязова и приговорил его к 20 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Аблязов был задержан во Франции в июле 2013 года.