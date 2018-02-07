В штабе Явлинского намерены привлечь около 50 тысяч волонтёров

Штаб кандидата в президенты России, лидера партии «Яблоко» Григория Явлинского планирует привлечь около 50 тыс. волонтёров для агитации. Об этом завил глава предвыборного штаба и зампредседателя партии Николай Рыбаков.

«Мы сосредоточили внимание на гражданских активистах и людях, которым не всё равно и которые понимают, что если они сами не придут на эти выборы, не приведут ещё своих людей вокруг них, то ничего не изменится. Сосредоточим внимание на общении — от человека к человеку. Активных волонтёров — у нас стоит задача 50 тысяч», — приводит его слова РИА Новости.

Рыбаков отметил, что штаб не будет делать упор на стандартных методах агитации.

«Мы будем привлекать именно людей, чтобы они разговаривали с другими людьми и убеждали их голосовать за нашего кандидата и вели их на избирательные участки», — добавил он.

Ранее ЦИК зарегистрировала Явлинского кандидатом в президенты России.

Выборы президента России пройдут 18 марта.