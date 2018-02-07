Власти Москвы узаконят условия содержания диких животных

Глава департамента природопользования Москвы Антон Кульбачевский рассказал, что закон об охране диких животных, который будет регулировать условия их содержания, практически написан и готов к первому чтению.

«Идея в том, что у городских жителей высокий спрос на представителей дикой фауны. В основном, экзотические животные, в том числе, попадаются и краснокнижные, исчезающие по всему миру виды... Животные содержатся в непонятных условиях, в основном в жилых домах, в квартирах. Иногда выползают, иногда просто пугают соседей, а иногда бывают и несчастные случаи», — рассказал Кульбачевский «Газете.Ru».

Он отметил, что дикие животные должны быть зарегистрированы в «добровольно-заявительном порядке».

«Если это, грубо говоря, лев, то у него должно быть минимум 100 кв. метров, озерцо, водопад, горный ландшафт», — пояснил он.

В январе прокуратура Петродворцового района Санкт-Петербурга начала проверку после обнаружения в подвале одного из домов нильского крокодила.