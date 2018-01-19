Прокуратура проводит проверку после обнаружения крокодила при обыске в Петербурге

Прокуратура Петродворцового района Санкт-Петербурга проводит проверку после обнаружения в подвале одного из домов нильского крокодила. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

«В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям лиц, содержавших животное, в соответствии с законом и по результатам проверки будет решён вопрос о мерах прокурорского реагирования», — приводит kp.ru сообщение.

Отмечается, что в настоящее время прокуроры «с привлечением специалистов выясняют все обстоятельства произошедшего».

Ранее сообщалось, что в ходе обысков по делу о незаконном обороте оружия и боеприпасов в Петергофе обнаружили в подвале здания нильского крокодила.