Прокуратура проводит проверку после обнаружения крокодила при обыске в Петербурге

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Прокуратура Петродворцового района Санкт-Петербурга проводит проверку после обнаружения в подвале одного из домов нильского крокодила. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

«В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям лиц, содержавших животное, в соответствии с законом и по результатам проверки будет решён вопрос о мерах прокурорского реагирования», — приводит kp.ru сообщение.

Отмечается, что в настоящее время прокуроры «с привлечением специалистов выясняют все обстоятельства произошедшего». 

Ранее сообщалось, что в ходе обысков по делу о незаконном обороте оружия и боеприпасов в Петергофе обнаружили в подвале здания нильского крокодила.

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