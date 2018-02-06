В Новокузнецке запустят ретро-трамвай

В Новокузнецке планируют запустить ретро-трамвай, сообщает «ВашГород.ру» со ссылкой на пресс-службу управления по транспорту и связи.

Снимок трамвая опубликован в аккаунте ведомства.

«Руководство Новокузнецкого МТТП спасло его от участи быть списанным на металлолом», — отметили в управлении.

Пассажирский вагон модели РВЗ-6М2 был произведён в 1987 году.

Ранее New Inform сообщало, что в Санкт-Петербурге началась пробная обкатка первого в России частного трамвая «Чижик».