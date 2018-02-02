В Петербурге началась пробная обкатка трамваев нового поколения

Короткая ссылка
В Санкт-Петербурге началась пробная обкатка первого в России частного трамвая «Чижик», сообщает New Inform.

Новые бесшумные низкопольные трамваи будут готовиться к перевозке пассажиров в течение месяца. Им предстоит курсировать вокруг депо, расположенного на Хасанской улице.

Составы выйдут на линию и приступят к перевозке только после преодоления порядка 200 км.

Ранее портал Nation News сообщал, что на установку в петербургских трамваях и троллейбусах Wi-Fi будет потрачено 36 млн рублей.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Общество
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru