В Петербурге началась пробная обкатка трамваев нового поколения

В Санкт-Петербурге началась пробная обкатка первого в России частного трамвая «Чижик», сообщает New Inform.

Новые бесшумные низкопольные трамваи будут готовиться к перевозке пассажиров в течение месяца. Им предстоит курсировать вокруг депо, расположенного на Хасанской улице.

Составы выйдут на линию и приступят к перевозке только после преодоления порядка 200 км.

Ранее портал Nation News сообщал, что на установку в петербургских трамваях и троллейбусах Wi-Fi будет потрачено 36 млн рублей.