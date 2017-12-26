На установку в петербургских трамваях и троллейбусах Wi-Fi будет потрачено 36 млн рублей

К маю 2018 года в трамваях и троллейбусах Санкт-Петербурга должен появиться бесплатный Wi-Fi, сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу компании «Горэлектротранс».

На установку сетевого оборудования в общественном транспорте планируется потратить около 36 млн рублей.

Отмечается, что к чемпионату мира по футболу в России интернет в петербургских троллейбусах должен работать без проблем и сбоев.

В октябре «ПолитЭксперт» сообщал, что в Санкт-Петербурге до конца 2017 года пассажиры трамваев и троллейбусов смогут использовать бесплатный Wi-Fi. Отмечалось, что в случае если данная услуга будет востребована, власти могут продлить её действие.