Сотрудники Telegram-канала «Беспощадный пиарщик» рассказали об инвестициях в проект

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Авторы Telegram-канала «Беспощадный пиарщик», который читают почти 30 тыс. человек и цитируют федеральные СМИ, рассказали RT, как создавался канал и сколько зарабатывают его сотрудники.
Сотрудники Telegram-канала «Беспощадный пиарщик» рассказали об инвестициях в проект
  • РИА Новости
  • © Кирилл Каллиников

«Диджитал-магнат Юрий Мильнер искал инопланетный разум на альфе Центавра, а нашёл нас. Мы метафорически оказались инопланетным разумом на рынке медиа. Обрадовавшись такой встрече, Юрий Мильнер вложил в нас один миллион долларов. Поверил, так сказать, в инопланетный разум», — сказал один из авторов.

По его словам, инвестор приобрёл «кофемашину, место в коворкинге, холодильник для смузи».

«С тех пор жизнь наладилась, и мы зарабатываем на рекламе и чернухе, ежемесячный оборот равен одному миллиону долларов...  Средние зарплаты сотрудников — 150 тыс. рублей, но мы верим в лучшее», — добавил он.

Авторы отмечают, что бизнес-модель канала «заключается в том, чтобы делать всё от души».

«Первоначальные инвестиции — это уникальный генофонд русского народа, обогащённый культурой и образованием», — добавил сотрудник Telegram-канала.

Ранее автор канала в Telegram «Футляр от виолончели», который читают 75 тыс. человек, рассказал RT о своём проекте и числе задействованных в нём людей.

Полную версию интервью читайте в Telegram-канале RT.

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