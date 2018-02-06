Автор Telegram-канала «Футляр от виолончели» рассказал о причинах популярности ресурса

Автор Telegram-канала «Футляр от виолончели», который читают более 75 тыс. человек, в интервью RT рассказал, сколько людей работают над проектом, а также раскрыл секрет популярности ресурса.

По его словам, идея создания канала возникла летом 2017 года, а название было придумано «методом группового мышления».

«Сейчас в коллективе четыре человека в разных точках мира. Состав и задачи группы периодически меняются… «Футляр от виолончели» можно назвать энциклопедией русской жизни. Любая энциклопедия одновременно собирает чужой контент и производит свой собственный», — сказал он.

Отвечая на вопрос, в чём секрет популярности в Telegram, автор заявил, что всё зависит от «формата, уникальности, последовательности», а также от позитивного настроя к «коллегам из других каналов».

При этом он отметил, что «Футляр от виолончели» прислушивается к читателям и признаёт допущенные ошибки, если факты можно верифицировать.

«Возможно, именно поэтому аудитория «Футляра» растёт быстрее, чем аудитория любого другого русскоязычного канала», — заявил автор.

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