МВД России пресекло контрабандную поставку сигарет на сумму свыше 500 млн рублей

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Сотрудники МВД пресекли канал контрабанды табачных изделий из одной из арабских стран на территорию России. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

«В товарном поезде, следовавшем от станции Тайнча до города Москвы, обнаружены девять вагонов, в которых за мешками с пшеничными отрубями и древесными опилками находились коробки с арабскими сигаретами известных производителей», — заявила Волк.

Отмечается, что на табачных изделиях отсутствовали марки акцизного сбора.

«По предварительной оценке, объём контрабандной табачной продукции составил более 6 млн пачек сигарет на сумму свыше 500 млн рублей», — подчеркнули в МВД.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий» и «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации».

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