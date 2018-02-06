МВД России пресекло контрабандную поставку сигарет на сумму свыше 500 млн рублей
«В товарном поезде, следовавшем от станции Тайнча до города Москвы, обнаружены девять вагонов, в которых за мешками с пшеничными отрубями и древесными опилками находились коробки с арабскими сигаретами известных производителей», — заявила Волк.
Отмечается, что на табачных изделиях отсутствовали марки акцизного сбора.
«По предварительной оценке, объём контрабандной табачной продукции составил более 6 млн пачек сигарет на сумму свыше 500 млн рублей», — подчеркнули в МВД.
Возбуждено уголовное дело по статьям «Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий» и «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации».
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