Полицейские пресекли работу подпольного водочного цеха в Зауралье

Полицейские пресекли работу ещё одного подпольного водочного цеха на территории Зауралья, сообщает URA.RU.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области, спиртное на незаконном предприятии в городе Шадринске выпускали в промышленных масштабах. Продукцию разливали в пластиковую тару объёмом от 2 до 5 л, производимую здесь же.

В ходе обысков тюменские и курганские полицейские обнаружили спиртосодержащую жидкость объёмом более 30 тыс. л, а также около 1 тыс. коробок с готовой продукцией, несколько сотен единиц тары, этикетки, оборудование.

В пресс-службе областного полицейского главка отметили, что найти цех в Курганской области удалось во время расследования уголовного дела против межрегиональной группы из 12 человек, устроившей подпольный цех в Ишиме.

Предполагаемый лидер был недавно задержан в Кургане и дал признательные показания. Расследование продолжается.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что в Керчи изъяли табачную контрабанду на 1,5 млн рублей.