Пушков назвал экзотической идею украинских политиков помешать проведению выборов в Крыму

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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал зарегистрированное в Верховной раде Украины постановление с призывом помешать проведению выборов в Крыму.

«Экзотическая идея: в Крыму голосует не мировое сообщество, от него в Крыму ничего не зависит. Да и своих дел у сообщества выше крыши. Не услышит оно украинских депутатов», — написал Пушков в Twitter.

Ранее заместитель председателя комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель поразился неадекватности украинских политиков.

6 февраля Верховная рада Украины зарегистрировала постановление фракции «Народный фронт» с призывом помешать организации выборов президента России в Крыму.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

Выборы президента РФ состоятся 18 марта 2018 года.

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