Кандидат в президенты России Владимир Жириновский предложил запретить перевозки пассажиров на автобусах в ночное время суток из-за произошедшей ранее аварии в Ленинградской области. Об этом сообщается в Telegram политика.

«Это очередной печальный повод вернуться к нашей давней инициативе — запретить любые ночные перевозки людей. Да, неудобно, да, большие расстояния, и часто без ночного маршрута поездка выходит дольше», — говорится в тексте сообщения.

При этом политик отметил, что в сложившейся ситуации необходимо сделать выбор между возможными неудобствами и здоровьем россиян.

«Но нужно выбирать: или неудобства, или каждый год будем хоронить сотни людей, погибших из-за уставшего, закемарившего водителя», — заключил он.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения грузовика с микроавтобусом в Ленинградской области погибли девять человек.

URA.RU передавало, что при столкновении фуры и легкового автомобиля под Тюменью пострадали четыре человека.