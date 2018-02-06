ФСБ задержала жителя Томска за изготовление взрывного устройства

Сотрудники ФСБ России задержали 41-летнего жителя Томска, у которого были обнаружены и изъяты элементы самодельного взрывного устройства, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Томской области выявлены и изъяты элементы самодельного взрывного устройства (СВУ) у 41-летнего жителя Томска», — приводит сообщение ФСБ РИА Новости.

Отмечается, что изъятые предметы в совокупности являются самодельным взрывным устройством с электрическим способом взрывания.

«Довести до конца свой преступный умысел, направленный на незаконное изготовление взрывного устройства, подозреваемый не смог в связи с изъятием элементов взрывного устройства сотрудниками УФСБ. Цели изготовления СВУ в интересах следствия не разглашаются», — добавили в пресс-службе.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее в Нижнем Новгороде прошла спецоперация, в ходе которой был нейтрализован готовивший теракт в день выборов член ИГ*.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.