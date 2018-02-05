Работа телефона доверия ФСБ в 2017 году привела к задержанию двух потенциальных членов ИГ

Благодаря звонкам граждан на телефон доверия ФСБ в 2017 году удалось задержать двух потенциальных членов террористической группировки «Исламское государство»*. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Задержаны двое граждан Российской Федерации, намеревавшихся выехать за границу для вступления в ряды МТО ИГ, запрещённой на территории России, и ещё один — размещавший в сети интернет призывы к осуществлению экстремистской деятельности на территории нашей страны», — говорится в сообщении.

Также ведомством были закрыты два религиозных объединения, выявлены и перекрыты три канала незаконной миграции иностранных граждан, пресечена незаконная деятельность трёх игорных заведений.

Кроме того, за незаконное распространение наркотических средств к уголовной ответственности привлекли четырёх человек.

«В результате проверки и реализации поступившей информации возбуждено 14 уголовных дел, задержаны с поличным за преступления коррупционного характера пять человек, из незаконного оборота изъято 12 единиц огнестрельного оружия, около 3000 патронов и более 50 тонн контрафактной алкогольной продукции», — подчеркнули в ведомстве.

В общей сложности в 2017 году на телефон доверия ФСБ России поступило 45 689 звонков.

Ранее в Нижнем Новгороде был нейтрализован готовивший теракт в день выборов член ИГ.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.