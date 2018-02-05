Эксперты ожидают снижения ипотечной ставки до 8,5% в России в 2018 году

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Эксперты прогнозируют снижение ипотечной ставки до 8,5% в России в 2018 году, а также увеличение спроса среди потребителей на первичном рынке жилых объектов, сообщает New Inform.

Как заявил генеральный директор Level Group Кирилл Игнахин, снижение ставки по ипотеке по меньшей мере на один пункт автоматически повышает объём выданных ипотечных кредитований примерно на 40%.

Специалисты отечественного рынка недвижимости отмечают, что за последние пару лет объём выданных ипотечных займов вырос как минимум в 1,5 раза. Заметен рост и в среднем размере запрошенной суммы.

Ранее финансовый аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» назвал способы стимулировать развитие ипотеки в России.

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