Эксперты ожидают снижения ипотечной ставки до 8,5% в России в 2018 году
Как заявил генеральный директор Level Group Кирилл Игнахин, снижение ставки по ипотеке по меньшей мере на один пункт автоматически повышает объём выданных ипотечных кредитований примерно на 40%.
Специалисты отечественного рынка недвижимости отмечают, что за последние пару лет объём выданных ипотечных займов вырос как минимум в 1,5 раза. Заметен рост и в среднем размере запрошенной суммы.
Ранее финансовый аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» назвал способы стимулировать развитие ипотеки в России.