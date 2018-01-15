Эксперт назвал способы стимулировать развитие ипотеки в России

Финансовый аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин назвал способы стимулировать развитие ипотеки в России, сообщает ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, есть два варианта. Первый — снижение ключевой ставки и последующее улучшение предложений банков. Второй — развитие рынка ипотечных бумаг, который позволяет банкам сократить процентную маржу и предлагать кредиты на более привлекательных условиях.

«В целом российский рынок ипотеки на сегодняшний день недоразвит и составляет около 5% от ВВП. В тех же США этот показатель составляет около 50%», — заявил Нигматуллин.

Он отметил, что в теории отечественный ипотечный рынок может вырасти до 10% ВВП через пять лет, если будет показывать такие же темпы. Более того, по словам эксперта, рост возможен даже более высокими темпами, чему будут способствовать два главных фактора.

«Во-первых, снижение ставки и, как следствие, уменьшение переплаты по кредиту, а во-вторых, развитие рынка ипотечных бумаг, которое позволит банкам сократить свою процентную маржу и снизить кредиты», — пояснил Нигматуллин.

Ранее НСН со ссылкой на пресс-службу АИЖК сообщала, что объём выдачи ипотеки в сентябре 2017 года вырос на 45%.