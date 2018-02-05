Путин подписал закон о волонтёрстве

Российский лидер Владимир Путин подписал закон о статусе волонтёрских организаций. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ уравнивает понятия «волонтёрство» и «добровольчество», а также определяет статус волонтёрских организаций, организаторов волонтёрской деятельности, закрепляет требования, которым должны соответствовать подобные организации.

Закон определяет полномочия органов власти в сфере поддержки и развития волонтёрских организаций.

Ранее Совет Федерации одобрил закон о статусе волонтёрских организаций.

В декабре 2017 года «Газета.Ru» сообщала, что президент Владимир Путин подписал указ о проведении в 2018 году в России Года добровольца.