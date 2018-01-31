Совфед одобрил закон о статусе волонтёрских организаций

Совет Федерации одобрил закон о статусе волонтёрских организаций.

Как сообщает РИА Новости, документ уравнивает такие понятия, как «волонтёрство» и «добровольчество».

Кроме того, закон определяет статус волонтёрских организаций, их руководителей и самих волонтёров, а также закрепляет комплекс требований, регулирующих их деятельность.

В декабре «Газета.Ru» сообщала, что президент Владимир Путин подписал указ о проведении в 2018 году российского Года добровольца.