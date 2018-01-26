Госдума приняла закон о статусе волонтёрских организаций

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о статусе волонтёрских организаций.

Как сообщает РИА Новости, документ уравнивает понятия «волонтёрство» и «добровольчество».

Кроме того, он определяет статус волонтёрских организаций, организаторов волонтёрской деятельности и волонтёров.

В декабре, как писало издание «Газета.Ru» , президент Владимир Путин подписал указ о проведении в 2018 году в России Года добровольца.