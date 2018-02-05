ГИБДД не планирует вводить повторные экзамены по теории для водителей

ГИБДД не планирует вводить переэкзаменовку для лиц, срок водительских удостоверений которых истёк. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России.

«В настоящее время внесение изменений в порядок допуска к управлению транспортными средствами в части приёма экзаменов при замене водительских удостоверений не предусматривается», — приводит сообщение МВД ТАСС.

В январе сообщалось, что Союз автошкол России предложил ввести переэкзаменовку по теории при замене водительских удостоверений.

Депутат Госдумы Олег Нилов в беседе с НСН прокомментировал идею о повторном экзамене на знание ПДД для водителей при каждой замене прав.