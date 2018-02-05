Власти Новосибирской области организовали комиссию для расследования гибели детей в яме

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников поручил создать рабочую комиссию по изучению социально-экономической ситуации в Колыванском районе после гибели двоих детей в яме с водой. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Комиссию возглавили врио заместителя председателя правительства Новосибирской области Сергей Сёмка и врио министра региональной политики Игорь Яковлев», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после инцидента ушёл в отставку по собственному желанию глава посёлка Колывань Алексей Дорофеев.

По данным следствия, 2 февраля 2018 года в райцентре Колывань при ремонте водопровода сотрудниками ЖКХ была вырыта яма глубиной более двух метров, которая заполнилась водой.

После устранения прорыва водопровода рабочие не засыпали и не оградили яму. Этим же вечером в ней утонули два брата — шести и 11 лет.

Ранее сообщалось, что СК проводит проверку по факту гибели двух человек после обрушения стены дома в Омске.

Также ФАН передавало, что при обрушении крыши жилого дома в Свердловской области погиб ребёнок.