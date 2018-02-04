Источник: в Москве проверяют ТЦ «Охотный ряд» после звонка о минировании

Сотрудники экстренных служб проводят проверку в торговом центре «Охотный ряд» после анонимного звонка об угрозе взрыва. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник.

«Поступил анонимный звонок об угрозе взрыва в ТЦ «Охотный ряд», — заявил он.

В настоящий момент ожидается прибытие кинологов, решается вопрос об эвакуации посетителей и персонала.

29 января в Москве поступили анонимные сообщения об угрозе взрыва в 33 зданиях. Как отмечается, все они были надиктованы одним и тем же голосом.

В ноябре 2017 года URA.RU передавало, что в Перми возбудили несколько уголовных дел после того, как в ряд ТЦ поступила информация о заложенных взрывных устройствах.